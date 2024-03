Elon Musk klaagt OpenAI en topman Sam Altman aan. Volgens de topman van Tesla schenden zij contractueel vastgelegde afspraken uit de periode dat Musk betrokken was bij de oprichting van de ontwikkelaar achter AI-programma’s als ChatGPT, staat in rechtbankdocumenten.

Volgens de aanklacht benaderden Altman en Greg Brockman, medeoprichter van OpenAI, Musk voor hulp bij een non-profitbedrijf dat kunstmatige intelligentie zou ontwikkelen die “bijdragen zou leveren aan de mensheid”. Tegenwoordig is OpenAI een onderneming met winstoogmerk dat voor miljarden dollars steun krijgt van softwareconcern Microsoft. Daarmee is het bedrijf eerdere toezeggingen aan Musk niet nagekomen, stellen advocaten van de miljardair.

Musk was een van de oprichters van OpenAI, dat sinds 2015 bestaat. Hij vertrok in 2018 uit de raad van bestuur van het bedrijf. Met de introductie van ChatGPT zette het bedrijf in 2022 een wedloop in werking tussen techbedrijven die steeds geavanceerdere toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelen. ChatGPT is een vorm van zogeheten generatieve AI, oftewel technologie die aan de hand van grote hoeveelheden data zelf teksten kan schrijven of videobeelden kan maken.