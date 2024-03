Nicotinezakjes volgens aanklacht in VS verslavend en schadelijk

Nicotinezakjes, de nieuwste vinding waarop de tabaksindustrie haar hoop heeft gevestigd, zijn verslavend en schadelijk voor jongeren. Dat staat in de aanklacht van een rechtszaak die is aangespannen tegen de Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris International.

Met Zyn, kleine zakjes waarin een poeder met nicotine zit, denkt de onderneming een minder schadelijk nicotineproduct in huis te hebben. Daarbij profiteert Philip Morris van zogenoemde Zynfluencers die het merk promoten op sociale media, met naar schatting 30.000 TikTok-accounts die #Zyn gebruiken. Maar volgens de aanklacht zouden de zakjes meer nicotine afgeven dan sigaretten.

De eiser in de zaak, Bailey Wolters, zegt te kampen met verslavings- en gebitsproblemen als gevolg het gebruik van Zyn. Dit terwijl Philip Morris, en Swedish Match, dat de zakjes maakte voordat Philip Morris het bedrijf in 2022 voor 16 miljard dollar overnam, helemaal niet voor dergelijke risico’s zouden hebben gewaarschuwd.

Philip Morris reageerde niet op vragen om commentaar van persbureau Bloomberg. De onderneming heeft recent wel in e-mails over Zyn gezegd dat zijn producten “niet bedoeld zijn voor degenen die nog geen nicotineproducten gebruiken, en zeker niet voor degenen die jonger zijn dat de leeftijd waaraan verkoop wettelijk is toegestaan”.