Duitse topeconoom: opkomst extreemrechts gevaar voor groei

De opkomst van extreemrechts in Duitsland is een gevaar voor de economie omdat buitenlandse vakkrachten kunnen worden afgeschrikt om te komen werken in het land. Dat heeft de Duitse topeconoom Veronika Grimm gezegd. Grimm behoort tot de zogenoemde Sachverständigenrat, die bestaat uit vijf economische experts. Die raad is het belangrijkste economische adviesorgaan van de Duitse bondskanselier.

In Duitsland is de laatste tijd veel onrust ontstaan door de opkomst van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), die zich keert tegen buitenlanders en ook tegen de Europese Unie. Er zijn grote protesten geweest tegen AfD en ook in het Duitse bedrijfsleven en politiek zijn er al zorgen uitgesproken dat Duitsland minder aantrekkelijk wordt voor arbeidsmigranten. Die zijn juist hard nodig vanwege de vergrijzing en personeelstekorten.

Grimm uit nu ook haar bezorgdheid. Zij stelt dat de toenemende populariteit van AfD de groei van het land kan ondermijnen. Volgens haar zijn goed opgeleide buitenlandse vakmensen hard nodig.

Ze doet verder ook een oproep aan de politiek om ervoor te zorgen dat Duitsland aantrekkelijk blijft voor innovatieve ondernemingen. Grimm vindt dat er minder bureaucratie moet zijn en ook lagere belastingen.

Momenteel bevindt Duitsland zich volgens haar in een fase van economische stagnatie, mede door de afzwakkende wereldeconomie waardoor de Duitse export wordt geraakt. Naar verluidt werkt de regering van bondskanselier Olaf Scholz aan een miljardenpakket met belastingverlagingen voor bedrijven om zo de economie te stimuleren.