Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML aan kop in hogere AEX

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden maandag tot de sterkste stijgers in de AEX-index, die ook een kleine winst liet zien. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. Ook de Japanse beurs tikte maandag een nieuw recordniveau aan en sloot voor het eerst boven de 40.000 punten.

De positieve stemming op de beursvloeren wordt gedreven door de hoop op renteverlagingen in de Verenigde Staten, tekenen van afkoelende inflatie en een sterke stijging van de belangstelling voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen de technologiesector. Zo eindigde de Amerikaanse AI-chipfabrikant Nvidia vrijdag voor het eerst met een beurswaarde van boven de 2 biljoen dollar en tikte de Taiwanese chipproducent TSMC maandag de hoogste koers ooit aan.

De AEX-index noteerde kort na aanvang van de aandelenhandel 0,4 procent hoger op 857,79 punten. ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,8 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 905,34 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent. Londen en Parijs verloren 0,1 procent.

Op het Damrak ging de aandacht uit naar Vivoryon, na teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar het alzheimermedicijn, dat de biotechnoloog in ontwikkeling heeft. Het middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer liet volgens het bedrijf geen significante verbetering zien bij alzheimerpatiënten. Topman Frank Weber verklaarde “diep teleurgesteld” te zijn in de uitkomsten. Vivoryon zal uiterlijk bij de jaarcijfers in april een nadere update geven. Van het aandeel was nog geen koers bekend, maar het lijkt flink lager te gaan openen.