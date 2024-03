Pensioenfonds ABP wil miljarden extra in Nederland beleggen

Ambtenarenpensioenfonds ABP wil miljarden euro’s extra aan pensioengeld in Nederland gaan investeren. Het grootste pensioenfonds van Nederland denkt daarbij aan beleggingen in bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen en duurzame energie.

In zijn nieuwe duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid streeft het ABP in 2030 naar 30 miljard euro aan investeringen die dubbel renderen. Daarmee bedoelt het fonds investeringen die financieel interessant zijn en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijke thema’s als het klimaat en de biodiversiteit.

Van deze zogenoemde impactbeleggingen zou 10 miljard euro in Nederland moeten worden gedaan, waarvan 5 miljard euro in huurwoningen. Daarnaast zegt ABP nog strenger te gaan kijken naar de bedrijven waarin het wil beleggen. ABP telt 3 miljoen deelnemers en is goed voor een vermogen van meer dan 500 miljard euro. Eerder maakte het fonds al bekend tot 2030 30 miljard euro uit te trekken voor investeringen in de klimaattransitie. Daarvan betrof 10 miljard euro een impactbelegging.

ABP kondigde onder druk van pensioendeelnemers van verschillende organisaties eerder ook al aan niet meer in fossiele brandstoffen te willen investeren. Het merendeel van de beleggingen in de producenten van fossiele energie is inmiddels verkocht. Zo belegt ABP niet meer in grote olie- en gasbedrijven als Shell, BP en Total Energies.