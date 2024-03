Boeren vragen politiek om beleid dat haalbaar is voor boerenerf

Het landbouwbeleid moet “terug naar de tekentafel” om het haalbaar te maken voor de praktijk van het boerenerf. Dat is de boodschap die land- en tuinbouworganisatie LTO donderdagavond probeert over te brengen aan de Nederlandse politiek. Op een boerencongres in Nijkerk zijn honderden LTO-leden bijeengekomen om hierover het gesprek aan te gaan met Tweede Kamerleden.

Volgens de boeren stapelen de nieuwe regels zich op. “NV-gebieden, bufferstroken, kalenderlandbouw, het verlies van derogatie. De inkt van een maatregel is nog niet opgedroogd of er wordt weer een nieuwe aan toegevoegd”, staat in een manifest dat de lobbyclub speciaal voor deze avond heeft gemaakt.

LTO heeft enkele eisen opgesteld waaraan het landbouwbeleid van een nieuw kabinet zou moeten voldoen. Belangrijk voor de boeren is dat er straks bij het maken van nieuwe maatregelen standaard een zogeheten verdienvermogen-toets plaatsvindt waarbij de overheid eerst doorrekent wat elke nieuwe stap precies op bedrijfsniveau zou betekenen.

Een recente studie van Wageningen Economic Research wees uit dat de verduurzaming van de landbouw grote financiële gevolgen heeft voor boeren. Het voortbestaan van een flink aantal bedrijven zou ernstig worden bedreigd als er geen hulp vanuit de overheid komt.