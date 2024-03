Fed-baas: ‘niet ver van benodigde vertrouwen’ voor renteverlaging

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve is “niet ver van het vertrouwen dat nodig is” om de rente te gaan verlagen. Dat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell gezegd tegen de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat. Daarmee lijkt de Fed-baas te hinten dat de rente in de Verenigde Staten binnen enkele maanden verlaagd kan worden.

Powell is in het Congres om uitleg te geven over het monetair beleid van de Fed. “We wachten nog om meer vertrouwen te krijgen dat de inflatie duurzaam naar de doelstelling van 2 procent beweegt. Wanneer we dat vertrouwen hebben, en daar zijn we niet ver vanaf, dan is het gepast om het niveau van beperking terug te schalen”, aldus Powell.

Hij verklaarde verder dat de Fed dit jaar de rente “kan en zal” verlagen als de huidige economische trends doorzetten. Op de financiële markten wordt een eerste renteverlaging in juni verwacht. Om de hoge inflatie aan te pakken, heeft de centrale bank de rente verhoogd naar het hoogste niveau in ruim twee decennia, maar sinds juli vorig jaar is gepauzeerd met de verhogingen.

Powell heeft wel gezegd geen haast te hebben met het verlagen van de rente zolang beleidsmakers nog niet overtuigd zijn dat ze de inflatie onder controle hebben. Hij sprak woensdag ook al in het Huis van Afgevaardigden.