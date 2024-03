Rentebesluit ECB centraal op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB opnieuw de rente in de eurozone onveranderd laten. Beleggers zijn dan ook met name benieuwd wat ECB-president Christine Lagarde zal gaan zeggen over de toekomstige rentestappen. Lagarde heeft eerder gezegd het waarschijnlijk te achten dat de rente deze zomer zal worden verlaagd, nu de inflatie zich richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin, na het koersherstel een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,4 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De hoop dat de Chinese autoriteiten spoedig met extra steunmaatregelen zullen komen, nam af door een sterker dan verwachte groei van de Chinese export in de eerste twee maanden van het jaar.

Op het Damrak kwamen logistiek vastgoedfonds CTP en de producent van statiegeldmachines Envipco nog met cijfers. CTP zag de huurinkomsten en de winst stijgen in 2023. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere winstgroei. Daarnaast handhaafde CTP het doel om voor 2030 meer dan 1,2 miljard euro aan huurinkomsten te realiseren.

Envipco zag de omzet in het vierde kwartaal met maar liefst 165 procent stijgen. Vooral in Griekenland, Hongarije en Roemenië groeide het bedrijf sterk. Ook de brutowinst nam flink toe. Voor dit jaar is het bedrijf ook optimistisch over de omzetgroei. In 2025 zal de omzet naar verwachting vier tot zes keer hoger moeten zijn dan in 2021.

Vastgoedbedrijf NSI kondigde aan voor maximaal 20 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Door de verkoop van Laanderpoort heeft het bedrijf volgens topman Bernd Stahli aardig wat kapitaal en is het kopen van eigen aandelen door de lage beurskoers de beste investering.

Ook HAL staat in de belangstelling na de sterke resultaten van Boskalis. De investeerder is grootaandeelhouder van de baggeraar, die in 2023 recordresultaten wist te behalen. Volgens topman Peter Berdowski van Boskalis was 2023 een bijzonder succesvol jaar voor het bedrijf.

De euro was 1,0890 dollar waard, tegen 1,0911 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 80,00 dollar. Brentolie klom 1,8 procent in prijs tot 83,54 dollar per vat.