AEX licht lager in afwachting van rentebesluit ECB

De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager geopend. Beleggers deden het rustig aan na het koersherstel een dag eerder. Daarnaast wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB de rente in de eurozone later op de dag onveranderd laten.

De aandacht gaat dan ook met name uit naar wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Lagarde heeft eerder gezegd het waarschijnlijk te achten dat de rente deze zomer zal worden verlaagd, nu de inflatie richting het doel van 2 procent beweegt.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 855,93 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 895,03 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,4 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders in januari.