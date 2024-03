Chipaandelen trekken graadmeters Wall Street omlaag

Chipaandelen raakten vrijdag wat uit de gratie op Wall Street en de belangrijkste beursgraadmeters in New York zijn daardoor met verliezen het weekend ingegaan. Onder meer maker van chips voor AI-toepassingen Nvidia leverde flink in.

Nvidia is de laatste tijd juist flink meer waard geworden op de beurs. De beurswaarde van het bedrijf naderde al die van Apple. Toch zijn er ook kenners die denken dat de beurskoers van Nvidia tegen een plafond aan zit. Het aandeel ging vrijdag bijna 6 procent omlaag.

Broadcom verloor op zijn beurt 7 procent, na een weinig verrassend kwartaalbericht van het chipconcern. Branchegenoot Marvell Technology zakte dik 11 procent, na tegenvallende verwachtingen voor de omzet en winst in het huidige kwartaal.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 38.722,69 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,7 procent tot 5123,69 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent op 16.085,11 punten. Op de beurs in Amsterdam hoorden chipfondsen eerder op de dag ook al bij de verliezers.

Op Wall Street ging de aandacht verder vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat was sterker dan alom verwacht, wat de Federal Reserve zou kunnen bewegen om de rente langer hoog te houden. Dat is iets waar beleggers niet op zitten te wachten.

Kledingverkoper Gap behoorde vrijdag wel tot de stijgers in New York. Het bedrijf, bekend van merken als Old Navy, Banana Republic en Athleta, boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan analisten hadden verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien, waarbij Old Navy voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer groei liet zien. Dat werd door beleggers beloond met een koerswinst van meer dan 8 procent.

Tesla verloor bijna 2 procent. Het Duitse federale parket heeft het onderzoek overgenomen naar de sabotage van een grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn. Dinsdag werd brand gesticht in een hoogspanningsmast, waarna de stroomtoevoer aan de fabriek van elektrische auto’s stil kwam te liggen. De productie ligt er sindsdien stil.