Topman keert terug in bestuur van chatbotmaker OpenAI

Topman Sam Altman neemt opnieuw plaats in het bestuur van OpenAI, het bedrijf dat kunstmatige intelligentie ontwikkelt en de maker is van chatbot ChatGPT. Enkele maanden geleden werd hij ontslagen, maar snel daarna weer in dienst genomen.

Volgens een onderzoek van een advocatenkantoor was het ontslag van Altman gebaseerd op een breuk in het vertrouwen tussen het oude bestuur en Altman en niet door zorgen over de veiligheid van het product, het tempo van de ontwikkeling ervan of de financiële middelen van OpenAI, zei het bedrijf vrijdag.

Nieuwkomers in het bestuur zijn voormalig hoofd van de Bill & Melinda Gates Foundation Sue Desmond-Hellman, voormalig Sony-directeur Nicole Seligman en Instacart-directeur Fidji Simo.

De ervaring van de nieuwe bestuursleden zal ervoor zorgen dat “we de missie van OpenAI blijven nastreven om kunstmatige intelligentie de hele mensheid ten goede te laten komen”, zei bestuursvoorzitter Bret Taylor. In november vorig jaar werd Altman uit het bestuur gezet, onder andere omdat het bedrijf het vertrouwen in hem als leider zou hebben verloren.