Maaltijdboxenbezorger HelloFresh hard onderuit op beurs

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh ging vrijdag hard onderuit op de beurs in Frankfurt, met ruim 40 procent. De koersval volgde op een tegenvallend handelsbericht van het bedrijf, dat ook in Nederland actief is. HelloFresh gaf daarin een teleurstellende verwachting af voor dit jaar en schrapte de doelstellingen voor 2025.

Het is het grootste koersverlies voor het bedrijf sinds de beursgang in 2017. De koers van het aandeel viel daarbij terug tot het niveau van begin 2019. Het in Berlijn gevestigde bedrijf zag zijn beurswaarde tijdens de coronapandemie nog meer dan verviervoudigen, doordat mensen meer maaltijden online bestelden door de lockdowns. Nu kampt het bedrijf met hoge investeringen in de uitbreiding van de productie van kant-en-klaar maaltijden, hogere marketingkosten en lagere verkoopvolumes van zijn maaltijdpakketten.

In november vorig jaar gaf HelloFresh ook al een winstalarm door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse markt en hogere kosten. HelloFresh verwacht nu in 2024 een winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen van tussen de 350 miljoen en 400 miljoen euro. Dat is minder dan in 2023 en ruim onder de gemiddelde verwachting van analisten.

Het bedrijf zei verder dat het “onwaarschijnlijk” is dat het zijn doelen voor 2025 zal halen, door de huidige gewijzigde marktomstandigheden. HelloFresh had gehoopt volgend jaar een omzet van 10 miljard euro en een aangepaste winst van 1 miljard euro te behalen.