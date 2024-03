Franse bankpresident: renteverlaging in voorjaar ‘waarschijnlijk’

De Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau zegt dat een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) in het voorjaar “zeer waarschijnlijk” is. De ECB zou volgens hem dus in april of juni met een eerste verlaging kunnen komen.

Volgens de Fransman is er brede consensus binnen de ECB over een spoedige renteverlaging in de eurozone. De ECB hield donderdag zoals verwacht de rente opnieuw onveranderd. In een toelichting verklaarde ECB-president Christine Lagarde dat er eerst meer bewijs moet komen dat de inflatie voldoende is teruggedrongen voordat de rente verlaagd kan worden. Volgens Lagarde zou daar in juni echt meer duidelijkheid over moeten zijn.

De Duitse centralebankpresident Joachim Nagel zei dat de “waarschijnlijkheid is toegenomen” dat er voor de zomervakantie een eerste renteverlaging zal komen. Hij stelt dat dit afhangt van de economische cijfers, maar dat die verwachtingen wel “helderder” zijn geworden.

De ECB heeft de volgende rentevergadering gepland voor 11 april. Daarna is er op 6 juni weer een vergadering, net als op 18 juli. Daarna wordt pas weer op 12 september vergaderd door de ECB over de rente.