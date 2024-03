Topvrouw Kristalina Georgieva van IMF ambieert tweede termijn

Topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) “zou vereerd zijn” als ze een tweede termijn zou mogen vervullen als leider van de VN-organisatie voor de financiële stabiliteit in de wereld. Dat heeft de 70-jarige Bulgaarse, van wie haar vijfjarige termijn in september afloopt, vrijdag laten weten.

Onder meer Nederland steunt Georgieva voor een nieuwe termijn. “De afgelopen jaren heeft zij laten zien dat zij de juiste persoon is voor deze instelling die zo belangrijk is voor financiële stabiliteit in de wereld. Belangrijk dat zij door kan gaan met haar missie”, heeft minister van Financiën Steven van Weyenberg gezegd op socialemediaplatform X.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei vorige week al dat Georgieva “geweldig werk” doet en dat zijn land een nieuwe ambtstermijn zou steunen. In Duitsland vernam financieel persbureau Bloomberg donderdag dat ook minister van Financiën Christian Lindner een herbenoeming van Georgieva wel zou zien zitten.

Nu is duidelijk dat ze een tweede termijn ook echt ambieert. “Ik heb de afgelopen weken van veel van onze leden steunbetuigingen ontvangen voor het werk van het IMF”, schreef Georgieva vrijdag op X. Als andere landen het er ook mee eens zijn, zou ze daarom graag op deze topplek blijven zitten.

De voormalig eurocommissaris was in 2019 de opvolger van de Française Christine Lagarde, die toen werd verkozen tot nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de Nederlander Jeroen Dijsselbloem was in de race voor de vrijgekomen topbaan bij het IMF, maar de voormalig minister van Financiën wist in een Europese stemming niet voldoende landen achter zich te krijgen. Een tegenstem van Frankrijk was daarbij doorslaggevend. Dijsselbloem is tegenwoordig burgemeester van Eindhoven.