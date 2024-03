Vakbond FNV kondigt staking aan bij chipmaker NXP in Nijmegen

Medewerkers van de Nederlandse chipmaker NXP gaan volgende week staken voor een betere cao. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. De “eerste staking” vindt dinsdag plaats in Nijmegen waar NXP een grote productielocatie heeft. Volgens de bond legt personeel dan 24 uur het werk neer.

FNV-bestuurder Bernard van Iren zegt dat staken een “ultiem middel” is om de top van het concern op andere gedachten te brengen. De bond is namelijk al maanden in onderhandeling over een nieuwe cao voor de circa 3000 NXP-medewerkers in Nederland. Maar de directie van het concern met hoofdkantoor in Eindhoven wil de lonen niet zo veel verhogen als FNV eist.

“Er heerst veel teleurstelling bij de medewerkers. Zij zorgen ervoor dat het bedrijf een hele gezonde boterham verdient. Dat de directie de koek niet wil delen met de mensen op de werkvloer is een pijnlijke constatering en geeft weinig blijk van waardering”, stelt Van Iren.

Hoeveel medewerkers er dinsdag precies in staking gaan, is nog niet duidelijk. FNV laat wel meteen weten dat het mogelijk niet bij deze actie blijft. “Meer stakingen zijn niet uitgesloten”, aldus de bond.

FNV had het bedrijf al een ultimatum gestuurd waarbij met stakingen bij de chipfabrikant werd gedreigd. Daarop kreeg de bond niet de gewenste reactie, vandaar dat nu tot echte actie wordt overgegaan.

NXP was vrijdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.