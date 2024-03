Bitcoin zet opmars voort tot boven 71.000 dollar

De bitcoin zette maandag de opmars voort en bereikte een nieuw recordniveau van meer dan 71.000 dollar. De koers van de grootste en bekendste cryptomunt ter wereld stijgt al zes dagen op rij en de bitcoin is dit jaar al bijna 70 procent in waarde gestegen. Vorige week wist de bitcoin al het oude record van 69.000 dollar uit 2021 te overtreffen.

Rond 10.15 uur noteerde de bitcoin 2,6 procent hoger op 71.321 dollar. Eerder op de ochtend tikte de digitale munt een hoogtepunt van 71.560 dollar aan. De opmars wordt gedreven door de aanhoudende sterke vraag onder beleggers naar Amerikaanse beursgenoteerde bitcoinfondsen. Ook het nieuws dat de Britse toezichthouder FCA naar verluidt goedkeuring zal geven voor de komst van zogeheten bitcoin-ETF’s zorgt voor optimisme.

De komst van bitcoinfondsen maakt de cryptomunt toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Dat zorgt voor een toenemende vraag naar bitcoins en een stijging van de koers. Beleggers hoeven nu niet meer direct bitcoins te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee, maar kunnen indirect investeren in bitcoinfondsen. Zo kan worden belegd in bitcoin zonder de cryptomunt zelf te bezitten.