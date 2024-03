Apple opent nieuwe winkel in Shanghai om verkoop aan te jagen

Technologieconcern Apple opent een nieuwe winkel in de Chinese miljoenenstad Shanghai om de verkoop van iPhones in China aan te jagen. De nieuwe Flagship Store met de naam Apple Jingan komt in het centrum van Shanghai en opent op 21 maart. Het bedrijf heeft in die stad dan acht winkels.

Apple kampt in China onder meer met felle concurrentie van rivalen als Huawei en een verbod voor Chinese overheidsmedewerkers om iPhones mee te brengen naar het werk. Met de nieuwe winkel breidt Apple het aantal stores in China uit naar 47. China is met 1,4 miljard inwoners een zeer belangrijke markt voor Apple. Op de Verenigde Staten na heeft China de meeste Apple-winkels.

Het Amerikaanse bedrijf zou plannen hebben om de komende jaren nog tientallen extra winkels te openen in de tweede economie van de wereld. Ook zou Apple Chinese winkels willen herinrichten.