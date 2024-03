Minister Van Gennip tevreden over platformwet: Ook dat is Europa

EU-landen hebben een voorstel voor nieuwe EU-wetgeving aangenomen, ook al waren Frankrijk en Duitsland tegen de nieuwe afspraken voor betere bescherming voor medewerkers van platformbedrijven als Uber of Deliveroo. Meestal zijn het juist de grote landen die de toon zetten bij wetgeving.

“Ook dat is Europa”, reageert demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) opgetogen in Brussel. “Dit is heel uniek”, aldus de bewindsvrouw na afloop van de stemming. Ze sluit niet uit dat een dergelijke besluitvorming, buiten de grote landen om, misschien lang geleden ook al eens is gebeurd, “maar in ieder geval de laatste jaren niet”.

Het stemsysteem van de Europese landen is zo ontwikkeld dat bij de meeste onderwerpen een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen van de EU-landen nodig is. Alle 27 ministers van EU-landen stemmen, maar hun stemmen wegen niet in gelijke mate mee. Het inwonertal van de landen speelt daarbij een rol. Bij de telling weegt vervolgens mee hoeveel landen voor of tegen zijn. Het systeem is zo ontwikkeld om te voorkomen dat twee of drie landen met veel inwoners altijd de doorslag geven. In de praktijk is het gezag van de grote EU-landen bij de besluitvorming vaak alsnog heel groot. “Dit laat zien dat als de twee grote landen zich onthouden of tegenstemmen, de andere 25 landen met elkaar toch iets voor elkaar kunnen krijgen. Dat vond ik mooi aan wat er vanmiddag gebeurde. Absoluut mooi”, aldus Van Gennip.

Daarnaast is de minister ook heel tevreden met het nieuwe wetsvoorstel voor betere rechten voor platform-medewerkers. “Ontslag via de app kan straks niet meer”. Werknemers mogen niet langer uitsluitend door een algoritme worden aangestuurd en platform-medewerkers mogen “niet meer zomaar uit de app gezet worden zonder te weten waarom. De regels moeten duidelijk zijn. En als je er bezwaar tegen wilt maken, moet je met een mens kunnen praten”.

De bewindsvrouw vindt de nieuwe wetgeving bovendien een mooi signaal naar de Verenigde Staten en China. “Zo laten we zien dat wij op deze manier met onze mensen willen omgaan. Dit hoort bij een sociaal en tegelijkertijd innovatief Europa.”