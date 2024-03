Besi verder onderuit, ook andere chipbedrijven trekken AEX omlaag

Chiptoeleverancier Besi moest het ook maandag weer flink ontgelden bij beleggers aan het Damrak in Amsterdam. Na de koersval van ruim 15 procent op vrijdag verloor de in Duiven gevestigde onderneming nog eens bijna 9 procent, nu na een adviesverlaging door investeringsbank Redburn. Voor het weekend had Besi al te maken met een ongunstig nieuwsbericht in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips.

Beleggers lijken ook wat winst te nemen in de sterk gestegen chipsector. Branchegenoten ASMI en ASML, die vrijdag al mee omlaaggingen, zakten nu tot ruim 4 procent. De chipmarkt heeft al langere tijd de wind flink mee door de opmars van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Zo staat de koers van Besi nog altijd bijna 85 procent hoger dan precies een jaar geleden.

Mede door de forse verliezen van de chipbedrijven leverde de AEX-index 1,1 procent in, tot 852,32 punten. De MidKap verloor een fractie tot 903,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent, Londen won een fractie.

In de MidKap zakte JDE Peet’s ruim 2 procent. Het koffie- en theeconcern, bekend van merken als Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, kondigde het vertrek van zijn topman aan. De Fransman Fabien Simon legt met ingang van volgende maand zijn functie neer. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Een woordvoerder van het bedrijf stelde dat “er momenteel veel gebeurt” bij het bedrijf, maar dat hij er niet meer over kon zeggen.

Beleggers kauwden ook nog na op de sterker dan verwachte banengroei in de VS. De banengroei speelt samen met de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt kan de Fed de rente langer hoog houden om de inflatie te bestrijden. Deze week gaat de aandacht uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat dinsdag op het programma staat.

De euro was 1,0927 dollar waard, tegen 1,0938 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 78,18 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 82,44 dollar per vat. De Bitcoin klom maandag tot een nieuw record van ruim 72 dollar.