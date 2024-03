Problemen energie-infra grootste obstakel verduurzaming bedrijven

De vertraagde aanleg van nieuwe energie-infrastructuur, inclusief de problemen met het overvolle stroomnet, is het grootste obstakel voor energie-intensieve industriebedrijven om te verduurzamen. Ook de onzekerheid over vergunningverlening zit bedrijven in de weg, meldt ondernemersvereniging VNO-NCW.

De ondernemersclub vroeg 139 van de grootste energie-intensieve industriebedrijven naar hun verduurzamingsplannen. Voor 87 procent is de vertraagde aanleg van energie-infrastructuur een groot probleem. Door problemen met het overvolle stroomnet kunnen bedrijven geen nieuwe of zwaardere aansluiting krijgen. Bij 43 procent van de bedrijven speelt bovendien afhankelijkheid van het moederbedrijf voor de definitieve investeringsbeslissingen een rol. Bij het merendeel van die bedrijven bevindt het moederbedrijf zich in het buitenland.

Het vestigingsklimaat wordt door vier op de tien aangehaald als reden tot zorg. Hierdoor gaan duurzame investeringen misschien in andere landen plaatsvinden, aldus VNO-NCW. Tientallen bedrijven geven aan dat met name de gestegen kosten voor gebruik van het elektriciteitsnet en de hoogte van de (energie)belasting, vergeleken met andere (Europese) landen, de haalbaarheid negatief beïnvloedt.

87 procent van de ondervraagde bedrijven heeft de investeringsplannen om te verduurzamen afgerond of werkt die nu uit. Bedrijven willen tot 2030 gemiddeld 175 miljoen euro investeren in duurzame plannen. Daarbij zetten de meeste bedrijven in op het verbeteren van energie-efficiëntie en de elektrificatie van hun processen. Met name voor dat laatste is netcongestie een steeds groter probleem, geven de bedrijven aan.

Een andere barrière voor de verduurzamingsplannen van bedrijven is dat technologie nog niet, of onvoldoende beschikbaar is. Vier op de tien bedrijven geeft aan daar hinder door te ondervinden.

Driekwart van de ondernemingen wil minder CO2 uitstoten door het energiegebruik te verduurzamen. De helft kiest voor het zelf opwekken van hernieuwbare energie. Ook circulariteit is een belangrijk thema, om minder afhankelijk te worden van bijvoorbeeld fossiele grondstoffen uit andere werelddelen.

De meeste bedrijven verwachten uiterlijk in 2027 definitieve investeringsbeslissingen te nemen over hun plannen. 70 procent nam sinds juli 2021, toen de energieprijzen gingen stijgen, volgens VNO-NCW maatregelen om zuiniger en efficiënter met energie om te gaan.