Broncode van chatbot van Elon Musk wordt openbaar

De broncode van de chatbot van xAI, het AI-bedrijf van Elon Musk, wordt deze week openbaar. Dat zegt Musk op X. Met een opensourcelicentie kunnen gebruikers de broncode van chatbot Grok dan inzien, aanpassen en zelf opnieuw uitbrengen.

Musk richtte xAI vorig jaar op om tegenwicht te bieden aan OpenAI, de makers van de bekende chatbot ChatGPT. Musk was een van de oprichters van OpenAI, maar verliet het bedrijf in 2018 na onenigheid met de bedrijfstop. Het nieuwe AI-bedrijf van Musk is nog op zoek naar meer investeerders en mikt op een waardering van tussen de 15 miljard en 20 miljard dollar.