TenneT: nog enige tijd ‘kritieke situatie’ op overvol stroomnet

De situatie op het overvolle stroomnet zal nog enige tijd kritiek blijven, meldt hoogspanningsnetbeheerder TenneT bij de presentatie van zijn jaarverslag. Hoewel het vorig jaar gelukt is om de netcapaciteit boven de gestelde doelen uit te breiden, neemt de elektrificatie van de samenleving steeds sneller toe door de energietransitie. “Onze focus ligt primair op bouwen, bouwen, bouwen”, zegt topvrouw Manon van Beek van TenneT.

Bekend is dat het stroomnet in Nederland op steeds meer plekken volloopt. Dat heeft te maken met de komst van tal van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Verspreid over het land staan intussen duizenden bedrijven op de wachtlijst voor een stroomaansluiting.

TenneT investeerde vorig jaar ruim 7,7 miljard euro in het net, waarvan ongeveer 3 miljard in Nederland en 4,7 miljard in Duitsland. Dat is zeker 1,5 miljard euro boven doelstelling. Een groot deel daarvan is besteed aan onderhoud. Dat is ook hard nodig, want volgens TenneT groeit het aandeel elektriciteit van de landelijke energiebehoefte van 20 procent nu naar maximaal 60 procent in 2050. Uiteindelijk zullen de jaarlijkse investeringen groeien tot ten minste 10 miljard euro.

Verder daalde de omzet van TenneT vorig jaar met zo’n 600 miljoen euro naar 9,2 miljard euro. Maar de winst voor belasting en rentekosten steeg met ongeveer 600 miljoen euro naar 1,8 miljard. Dat heeft het bedrijf onder meer te danken aan gestegen tarieven.

Ook het aantal werknemers bij TenneT steeg. Vorig jaar nam het bedrijf ruim 1400 nieuwe mensen aan, waardoor er nu meer dan 8300 mensen in dienst zijn. Om de investeringen in de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren, heeft de netbeheerder veel technisch personeel nodig.