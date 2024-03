Topbestuurder Steve Hill vertrekt bij Shell

Bestuurder Steve Hill vertrekt bij olie- en gasconcern Shell. Hill is vicepresident van Shell Energy en in die functie verantwoordelijk voor de handel en marketing van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), gas en stroom bij Shell, maar ook voor de verkoop van duurzame energieproducten. Zijn laatste werkdag is 28 maart.

Volgens Shell heeft Hill er zelf voor gekozen om weg te gaan en laat hij een “sterk team en goed gepositioneerde portefeuille” achter. Zijn opvolger zal in de komende weken bekendgemaakt worden, aldus het bedrijf.

Hill kwam in 2016 bij Shell werken na de overname van het grote Britse gasbedrijf BG Group. Shell is onder leiding van topman Wael Sawan kritisch aan het kijken naar zijn bedrijfsonderdelen, waaronder Shell Energy. Daarbij moeten bijvoorbeeld minder goed presterende onderdelen worden afgestoten of afgebouwd.

Shell Energy is in oktober vorig jaar nog gestopt met het leveren van stroom aan Nederlandse huishoudens. Die activiteiten zijn overgegaan naar een andere energieleverancier.