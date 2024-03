LEGO blijft investeren in China ondanks dalende verkopen

LEGO blijft investeren in China, ondanks dat de speelgoedfabrikant de verkopen in dat land vorig jaar zag dalen. Het Deense familiebedrijf achter de gekleurde plastic bouwsteentjes wist de mindere verkopen in China te compenseren met een sterke groei in de Verenigde Staten en Centraal- en Oost-Europa. De jaaromzet viel daardoor hoger uit. Ook veroverde LEGO vorig jaar marktaandeel, in wat het bedrijf de somberste speelgoedmarkt in vijftien jaar noemde.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het uitbreiden van de productiecapaciteit en het openen van nieuwe winkels. Vorig jaar opende het 147 nieuwe winkels, waarmee het totale aantal winkels over de hele wereld op ruim 1000 komt. Meer dan de helft van de nieuwe openingen vond plaats in China, waar het aantal winkels nu de 500 overschrijdt. Toch daalde de omzet in China vorig jaar. Volgens topman Niels Christiansen kwam dat door lastige economische omstandigheden in het land. LEGO zal volgens de topman echter blijven investeren en nieuwe winkels openen in China om het merk verder uit te breiden.

LEGO zag de omzet in 2023 met 2 procent stijgen tot bijna 66 miljard Deense kroon (zo’n 8,9 miljard euro). LEGO groeide daarmee sterker dan de wereldwijde speelgoedmarkt, die een daling van 7 procent liet zien. Topman Niels Christiansen verwacht dat het familiebedrijf de wereldwijde markt zal kunnen blijven overtreffen. Voor dit jaar rekent hij op een verdere omzetgroei, ondanks de gematigde vooruitzichten voor de sector.

Het Deense bedrijf versloeg afgelopen jaar zijn belangrijkste rivalen, zoals Barbie-maker Mattel en Hasbro, het bedrijf achter My Little Pony. Die kampten beide met tegenvallende verkopen als gevolg van de aanhoudend zwakke vraag naar speelgoed. Mattel behaalde een vlakke omzet in 2023, ondanks het succes van de Barbie-film die wereldwijd bijna 1,5 miljard dollar opbracht. Hasbro, de nummer drie van de wereld, zag de verkopen met 15 procent dalen.