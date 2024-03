Chipbedrijf Besi toont herstel in hogere AEX na koersval

Besi toonde dinsdag wat herstel op de Amsterdamse beurs, na de zware koersverliezen van de afgelopen handelsdagen. De chiptoeleverancier zakte maandag bijna 9 procent en kelderde vrijdag ruim 15 procent, door een adviesverlaging en een ongunstig nieuwsbericht in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips. Beleggers besloten daarop winst te nemen in het aandeel, dat nog altijd bijna 85 procent hoger staat dan een jaar geleden.

Besi klom nu ruim 1 procent. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verlaagde het koersdoel voor het aandeel, maar handhaafde het koopadvies. Branchegenoten ASMI en ASML wonnen tot 0,4 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 855,55 punten, na het verlies van ruim 1 procent een dag eerder. Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 2,7 procent. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg dik 4 procent in Hongkong. De MidKap klom 0,3 procent tot 906,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen steeg 0,8 procent.

Beleggers wachten nog op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten inmiddels voldoende zijn afgekoeld en de Federal Reserve de rente in de komende maanden kan gaan verlagen. In Nederland bevestigde het statistiekbureau CBS dat de inflatie in februari is afgenomen tot 2,8 procent, van 3,2 procent in januari. Een kleinere stijging van de prijzen van voeding zorgde voor een daling van de inflatie in februari.

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich was de grootste daler in de AEX met een min van 1,1 procent. In de MidKap ging Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway aan kop met een winst van 1,8 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis volgde met een plus van 1,7 procent. Logistiek vastgoedbedrijf CTP en biotechnoloog Galapagos sloten de rij, met verliezen van 0,8 procent.

De euro was 1,0931 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 78,46 dollar. Brentolie steeg ook 0,7 procent in prijs, tot 82,82 dollar per vat.