Adidas duikt in het rood door breuk met Kanye West

Het Duitse sportmerk Adidas is vorig jaar in de verliezen gedoken, mede omdat de samenwerking met de in opspraak geraakte rapper Kanye ‘Ye’ West is gestopt. Die lucratieve samenwerking werd stopgezet na antisemitische uitspraken van West. Daardoor bleef Adidas zitten met een grote voorraad onverkoopbare sneakers die het merk samen met de rapper ontwikkelde.

Het nettoverlies kwam uit op 75 miljoen euro, vergeleken met een winst van 612 miljoen euro het jaar daarvoor. Het gaat om het eerste verlies voor Adidas, gevestigd in Herzogenaurach, in zeker dertig jaar. De omzet daalde vorig jaar met 5 procent tot 21,4 miljard euro.

Adidas hoefde niet zijn volledige voorraad Yeezy-sneakers, bedacht door de rapper, af te schrijven. Een deel daarvan kon nog verkocht worden. Het bedrijf wil zijn resterende Yeezy-voorraad verkopen tegen de kostprijs. Dat zou dit jaar ongeveer 250 miljoen euro in het laatje brengen. Adidas verwacht dat de omzet in 2024 met rond de 5 procent groeit.