Chipbedrijven Besi en ASMI verder omhoog op Damrak

Besi en ASMI gingen woensdag verder omhoog op de Amsterdamse beurs. De chipbedrijven wisten een dag eerder al deels te herstellen van de zware koersverliezen aan het begin van de week en eind vorige week. Besi steeg 2,9 procent en ASMI won 1,7 procent. Chipmachinemaker ASML bleef wat achter met een plus van 0,8 procent.

Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de brede S&P 500-index een nieuw recordniveau bereikte. Ondanks dat de inflatie in de Verenigde Staten vorige maand iets hoger uitviel dan verwacht, hopen beleggers dat de Amerikaanse centrale bank de rente later dit jaar gaat verlagen.

De AEX-index noteerde kort na aanvang van de aandelenhandel 0,2 procent hoger op 862,79 punten. De hoofdindex won een dag eerder al 1 procent. De MidKap klom ook 0,2 procent, tot 908,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 procent. Londen steeg 0,1 procent. De Britse economie liet in januari weer groei zien, na een krimp in december.