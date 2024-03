Belgische boer sleept TotalEnergies voor rechter om klimaatschade

Een Belgische boer begint een rechtszaak tegen het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies. Hij eist een vergoeding voor de schade die zijn boerderij door klimaatverandering heeft opgelopen. Het is de eerste klimaatprocedure tegen een multinational in België.

De boer, Hugues Falys, wordt gesteund door verschillende mensenrechten- en milieuorganisaties, waaronder Greenpeace. De klimaatcrisis heeft een enorme impact op zijn boerderij, zegt Falys. “Extreem weer zoals droogte of hevige regen zorgt ervoor dat ik veel minder opbrengst heb, het geeft ook extra werk en stress door de onzekerheid.” TotalEnergies is een van de twintig grootste uitstoters van CO2 ter wereld en deels verantwoordelijk voor zijn klimaatschade, vindt hij.

Het is volgens Greenpeace bewezen dat het olieconcern al sinds de jaren zeventig op de hoogte is van zijn impact op het klimaat. Het concern beschikt over de grootste raffinaderij in België, meldt de milieuorganisatie. Een woordvoerder van TotalEnergies weigerde commentaar te geven op de zaak.

De Belgische zaak is ongebruikelijk omdat Falys een buitenlands bedrijf aansprakelijk stelt voor klimaatschade die in eigen land is aangericht. TotalEnergies heeft zijn hoofdkantoor in Parijs. De Belgische boer uit Lessenbos in de provincie Henegouwen is van mening dat TotalEnergies de Belgische wet niet heeft nageleefd, die stelt dat iedereen die schade veroorzaakt deze moet vergoeden.

In een vergelijkbare grote klimaatzaak beweert de Peruaanse boer Saul Luciano Lliuya dat de uitstoot van het Duitse nutsbedrijf RWE heeft bijgedragen aan het smelten van de gletsjers in de Andes. Die zaak is sinds 2015 in behandeling bij een Duitse rechtbank.