Doorstart failliete e-brommerfabrikant Eysing nog ongewis

Het is nog onzeker of de failliete fabrikant van elektrische brommers Eysing een doorstart maakt. “De kans dat ik het verkocht krijg lijkt mij wel vrij groot want er is genoeg interesse”, zegt curator Bas van Dooren. “Ik spreek met diverse partijen, maar nog niet op exclusieve basis”, vervolgt hij.

De fabrikant van elektrische brommers, met de lijnen van een vooroorlogse motorfiets, werd vorige week failliet verklaard. Het bedrijf moest noodgedwongen de werkzaamheden stoppen, omdat de oprichters, vier vrienden uit Vught, geen “noodzakelijke financiering” hadden gevonden. Volgens de onderneming deed de opkomst van massaproducten uit Azië en de concurrentie van fatbikes het bedrijf mede de das om.

Volgens Van Dooren zit er geen hoge druk achter een doorstart. “De directie en aandeelhouders zijn ermee gestopt. De brommers die er nog waren staan achter slot en grendel.” Hij denkt overigens niet dat een eventuele koper doorgaat met de verdere ontwikkeling en huidige productie. “Mijn inschatting is vooralsnog dat de productie in bijvoorbeeld China zal moeten plaatsvinden, anders kan dit niet uit” stelt de curator.

Daarbij wijst Van Dooren erop dat de markt voor elektrische fietsen momenteel niet gunstig is. De curator wijst op Accell Group, het bedrijf achter merken als Batavus en Babboe dat kampt met enorme voorraden van deze fietsen en fatbikes. De elektrische fietsen liggen onder vuur omdat ze veel overlast veroorzaken.

Eysing ging in 2017 officieel van start. Bij het ontwerp van de elektrische brommers, met de accu verwerkt in de tank, lieten de Brabanders zich inspireren door het roemruchte Eysink, de oudste fabrikant van Nederlandse auto’s en motorfietsen. Er rijden een kleine 150 retrobrommers rond in Nederland van het merk Eysing.