Recordwinst voor Zara-moederbedrijf Inditex

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara, behaalde afgelopen jaar zijn hoogste winst ooit. Dat komt vooral door gestegen verkopen en prijsverhogingen, werd woensdag bekend.

De nettowinst kwam in het boekjaar, dat loopt tot eind januari, uit op 5,4 miljard euro. Dat betekent een stijging van 30 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Hoewel de kleding van het modeconcern duurder werd, bood Inditex toch scherpere prijzen dan rivalen als H&M. Inditex is naast Zara ook eigenaar van merken als Pull&Bear, Bershka en Massimo Dutti.

De omzet van het in Madrid gevestigde concern kwam uit op 35,9 miljard euro, een stijging van 10 procent. Dat is eveneens een record. Het gaat om zowel de verkopen via de webwinkels als ook via de stenen winkels. Zara is het belangrijkste merk van het Spaanse concern.