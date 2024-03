Volkswagen boekt meer winst door sterke verkopen in Europa en VS

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in 2023 een nettowinst geboekt van bijna 18 miljard euro. Dat is dik 13 procent meer dan een jaar eerder. De autogroep, met merken als Skoda, Porsche, Audi en Seat en de truckmerken MAN en Scania, profiteerde daarbij vooral van sterke verkopen in Europa en Noord-Amerika.

Het grootste autobedrijf van Europa had begin maart al het merendeel van zijn cijfers gepresenteerd. Zo verkocht het concern wereldwijd in totaal zo’n 9,2 miljoen voertuigen. Dat is een stijging van 12 procent vergeleken met een jaar eerder. De jaaromzet van de gehele groep klom met 15 procent tot meer dan 322 miljard euro, mede dankzij hogere verkoopprijzen. Daarnaast keert het in Wolfsburg gevestigde Volkswagen meer dividend uit aan de aandeelhouders.