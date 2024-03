Uitstoot methaan bij fossiele brandstofproductie naar record

De uitstoot van methaan, een gas dat het broeikaseffect bevordert, bij de productie van fossiele brandstoffen is vorig jaar tot een recordhoogte gestegen. Dat heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) bekendgemaakt in een nieuw rapport.

Het terugdringen van de uitstoot van methaan, na CO2 de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde, is essentieel om de internationale doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te halen, aldus het in Parijs gevestigde IEA. Hoewel er verschillende manieren zijn om de uitstoot tegen te gaan, doen zich nog steeds grote methaanlekken voor bij olie- en gasprojecten. “Er is geen reden om de emissies zo hoog te houden als ze nu zijn”, aldus het IEA.