AEX koerst af op licht hoger begin na sterk herstel

De AEX-index op het Damrak lijkt woensdag licht hoger te gaan beginnen, na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de brede S&P 500-index een nieuw recordniveau wist te bereiken. Ondanks dat de inflatie in de Verenigde Staten vorige maand iets hoger uitviel dan verwacht, hopen beleggers dat de Amerikaanse centrale bank de rente later dit jaar zal gaan verlagen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai zagen eerdere winsten verdampen en verloren respectievelijk 0,1 en 0,4 procent. Cathay Pacific steeg bijna 7 procent in Hongkong. De luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen jaar voor het eerst sinds 2019 weer winst.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager. Toyota daalde 0,9 procent. De autofabrikant is akkoord gegaan met de grootste loonsverhoging in 25 jaar voor zijn fabrieksarbeiders in Japan. Ook andere grote Japanse bedrijven verklaarden volledig tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden voor salarisverhogingen tijdens de jaarlijkse loononderhandelingen in Japan. Door de sterke loongroei zou de Japanse centrale bank mogelijk kunnen besluiten om een einde te maken aan de negatieve rente in het land.

ArcelorMittal kondigde aan een belang van ruim 28 procent te hebben genomen in de Franse buizenfabrikant Vallourec voor zo’n 955 miljoen euro. Het staalconcern kocht het belang van investeringsbedrijf Apollo Global Management. ArcelorMittal heeft afgesproken de komende zes maanden geen overnamebod te doen op de resterende aandelen Vallourec.

Chemicaliëndistributeur IMCD zal mogelijk profiteren van een koopadvies door investeringsbank Berenberg. Investeringsbank AlphaValue/Baader schroefde daarnaast het beleggingsadvies voor informatieleverancier RELX op. Buiten het Damrak kwamen grote bedrijven als Zara-moederbedrijf Inditex, automaker Volkswagen, sportmerk Adidas, webwinkel Zalando en energiebedrijf E.ON nog met jaarcijfers.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX steeg 1 procent tot 860,97 punten. Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 1,2 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent in de plus op 39.005,49 punten. De S&P 500 won 1,2 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,5 procent. De euro was 1,0926 dollar waard, tegen 1,0917 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 78,11 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 82,46 dollar.