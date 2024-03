VK wil overnames van media door andere regeringen kunnen stoppen

Het Verenigd Koninkrijk wil de mediawetgeving in het land aanpassen om te voorkomen dat buitenlandse regeringen Britse kranten en andere bladen kunnen overnemen. Daarmee zou mogelijk ook de overname van de invloedrijke krant The Telegraph met geld uit Abu Dhabi voorkomen kunnen worden.

“We zullen de regelgeving rond mediafusies aanpassen om expliciet fusies van kranten en nieuwstijdschriften te voorkomen als sprake is van eigendom, invloed of leiderschap door andere staten”, zei cultuurminister Stephen Parkinson in het Hogerhuis. Daarmee zouden ministers meer mogelijkheden krijgen om gevoelige overnames te verhinderen.

De plannen om The Telegraph te kopen zijn van RedBird IMI. Dat staat onder leiding van de voormalige CNN-baas Jeff Zucker. Het geld van het bedrijf komt echter voor een belangrijk deel van de Verenigde Arabische Emiraten.

The Telegraph is een belangrijke krant in het Verenigd Koninkrijk, vooral onder conservatieven. Daarom wordt gevreesd dat met de overname ook politieke en maatschappelijke invloed gekocht zou worden.