Verkoopadvies drukt op koers Tesla, Wall Street sluit wisselend

Telsa is met een min van 4,5 procent de handel uitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s leek te lijden onder een verlaging van het beleggingsadvies naar verkopen door analisten van de Amerikaanse bank Wells Fargo. Het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk is dit jaar al bijna 30 procent aan beurswaarde kwijtgeraakt. Dat heeft onder meer te maken met zorgen over toenemende concurrentie van goedkopere elektrische auto’s van Chinese merken.

De stemming op Wall Street was verder wisselend. De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 39.043,32 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 5165,31 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent en sloot op 16.177,77 punten. Een dag eerder waren er nog sterke koerswinsten te zien.