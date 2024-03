Achmea had vorig jaar minder last van grote stormschades

Achmea heeft vorig jaar in tegenstelling tot 2022 minder last van grote stormschades gehad. Mede daardoor kon het schadesegment van de Nederlandse verzekeraar een beter operationeel resultaat boeken dan een jaar eerder. Wel merkt financieel topman Michel Lamie nog altijd een “verharding van de herverzekeringsmarkt”, waarbij het niet uitgesloten lijkt dat herverzekeraars hun premies opnieuw gaan verhogen.

Herverzekeraars zijn grote internationale partijen waar Achmea zich kan indekken tegen grote calamiteiten. Schade bij bijvoorbeeld kleinere stormen wordt over het algemeen niet herverzekerd, grote calamiteiten worden dat wel. Deze herverzekeraars gooiden hun premies vorig jaar met 10 procent omhoog, onder meer door toenemende klimaatschade. Eerder waarschuwde Achmea nog dat extreem weer de premies van herverzekeraars kan opdrijven.

Herverzekeraars baseren zich bovendien op mondiale ontwikkelingen. “In Nederland was er misschien sprake van minder stormschade, maar die was er in andere landen wel. En die heeft dan evengoed invloed op de premie die wij betalen”, stelt hij. “Wereldwijd zie je toch wel een stijging van weersgerelateerde schade. En dat zorgt voor een druk op de premies. Dit jaar moeten we dat nog zien, maar er is wel sprake van een opwaartse druk.”

Achmea schrijft de goede prestaties van het schadesegment verder toe aan onder meer omzetgroei en digitalisering. Zo heeft de verzekeraar inmiddels een ‘stormbot’, een systeem dat ondersteunt bij het afhandelen van schademeldingen. “In veel van de standaardzaken laten we de meldingen nu door de stormbot afhandelen”, legt Lamie uit. “Daardoor hebben we meer focus voor persoonlijk contact met klanten die dat nodig hebben.”

De schadetak van Achmea boekte een operationeel resultaat van 309 miljoen euro in 2023, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook andere segmenten van de grootste verzekeraar van Nederland deden het goed. Al die takken samen zorgden voor een operationeel resultaat van 628 miljoen euro, 21 procent meer dan een jaar eerder.