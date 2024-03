Amerikaanse oud-minister wil dat groep investeerders TikTok koopt

Voormalig minister van Financiën van de Verenigde Staten Steven Mnuchin wil dat een groep investeerders TikTok overneemt van het Chinese ByteDance. Hij stelt een groep samen die de videoapp probeert te kopen, zegt hij tegen zakenzender CNBC. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden besloot woensdag dat ByteDance TikTok binnen ongeveer een half jaar moet verkopen, anders wordt de populaire app in de VS verboden.

De wet is nog niet definitief, de Senaat moet zich er nog over buigen. Mnuchin hoopt dat de wet wordt aangenomen. “Ik denk dat het moet worden verkocht. Dit moet eigendom zijn van Amerikaanse bedrijven”, zegt hij tegen de zender over de videoapp. President Joe Biden liet eerder weten de wet te ondertekenen als die wordt aangenomen.

Het lijkt er echter op dat de videoapp niet in de verkoop gaat. TikTok-topman Shou Zi Chew heeft gewaarschuwd dat het sociale medium in de VS verboden wordt als de wet erdoor komt. TikTok riep de Senaat daarbij op om er nog eens goed over na te denken. Zo’n 170 miljoen mensen in de VS gebruiken de app.