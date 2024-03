Beleggingsapp Robinhood stijgt op Wall Street na update

Robinhood Markets behoorde donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De beleggingsapp zag het beheerd vermogen vorige maand met 16 procent stijgen vergeleken met de voorgaande maand. Het handelsvolume nam ook flink toe ten opzichte van een jaar eerder. De app profiteert onder meer van de grote belangstelling voor cryptomunten, dankzij de sterke opmars van de bitcoin. Het aandeel werd ruim 10 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 39.115 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5170 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 16.192.

Beleggers verwerkten een reeks van economische cijfers. Zo waren de Amerikaanse producentenprijzen in februari sterker gestegen dan verwacht. De prijzen die producenten voor hun producten vragen worden vaak met enige vertraging verwerkt in de consumentenprijzen. Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat de consumentenprijzen in de VS sterker zijn gestegen dan verwacht.

De inflatiegegevens zijn de laatste voor de beleidsvergadering van de Federal Reserve op 19 en 20 maart. De Fed zal de rente dan waarschijnlijk ongewijzigd laten. Wel wordt gehoopt dat de centrale bank de rente later dit jaar gaat verlagen.

Ook werd bekendgemaakt dat de winkelverkopen vorige maand met 0,6 procent op maandbasis zijn gestegen, minder dan verwacht. Het wekelijkse aantal uitkeringsaanvragen was ook lager dan verwacht.

US Steel ging verder omlaag en verloor bijna 4 procent. De staalproducent kelderde een dag eerder al bijna 13 procent door berichten dat president Joe Biden bezorgd zou zijn over de geplande overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel. Biden bevestigde donderdag zich te verzetten tegen de deal.

Tesla zakte 0,6 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor het aandeel. Volgens de analisten van de Zwitserse bank zal de fabrikant dit jaar minder elektrische auto’s afleveren dan verwacht. Het aandeel Tesla staat dit jaar onder druk door zorgen over toenemende concurrentie van goedkopere elektrische auto’s van Chinese merken. Woensdag zakte Tesla 4,5 procent door een verkoopadvies door de bank Wells Fargo.

De euro was 1,0919 dollar waard, tegen 1,0944 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 80,64 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder, op 84,73 dollar per vat.