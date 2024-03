RTL Group boekt minder omzet door dalende reclame-inkomsten

Mediabedrijf RTL Group heeft de omzet vorig jaar zien dalen door lagere inkomsten uit tv-reclames. Door de slechtere economische vooruitzichten zijn veel bedrijven voorzichtiger met hun marketinguitgaven en geven zij minder uit aan spotjes op televisie. Naast de kwakkelende markt voor advertenties, kampte RTL ook met mindere verkopen van tv-programma’s door het eigen productiehuis Fremantle.

De omzet daalde in 2023 met 5,4 procent tot 6,2 miljard euro. De inkomsten uit tv-reclames daalden met ruim 8 procent. De aangepaste winst voor aftrek van rentekosten en belastingen nam af tot 782 miljoen euro, van 922 miljoen euro een jaar eerder. Dat kwam vooral door een lagere bijdrage van RTL Deutschland, door de flinke inzakking van de Duitse markt voor tv-reclames.

De cijfers zijn exclusief de activiteiten van RTL Nederland. In december kondigde RTL Group namelijk aan RTL Nederland te verkopen aan mediabedrijf DPG Media. Onder RTL Nederland vallen de zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTLZ en streamingdienst Videoland. Inclusief RTL Nederland kwam de jaaromzet van de groep uit op 6,9 miljard euro. Dat was in lijn met de verwachting van het bedrijf.