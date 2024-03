Olie- en gasconcern Shell zwakt CO2-doel voor 2030 af

Shell heeft zijn tussentijdse doel om de uitstoot van CO2 terug te dringen afgezwakt. Waar het olie- en gasconcern drie jaar geleden nog mikte op een afname van 20 procent, spreekt het Britse bedrijf nu van een daling tussen de 15 en 20 procent ten opzichte van 2016.

Het gaat niet om een absolute afname, maar om de hoeveelheid CO2 die per verkochte eenheid aan bijvoorbeeld benzine of gas wordt uitgestoten. Daar is kritiek op van klimaatactivisten, omdat zo’n doelstelling niets zegt over de daadwerkelijke hoeveelheid broeikasgas die in de atmosfeer komt.

Shell komt met de aanpassing van het CO2-doel doordat het bedrijf zich grotendeels heeft teruggetrokken van de Europese markt voor elektriciteit. Eerder was het bedrijf nog van plan om particulieren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland groene stroom te verkopen, maar na het aantreden van de nieuwe topman Wael Sawan dacht Shell daar geen sterke resultaten te kunnen boeken.

De uitstoot van de brandstof die Shell verkoopt is goed voor het overgrote deel van alle emissies waar het Britse bedrijf verantwoordelijk voor is. Het bedrijf verwacht in 2030 de CO2-uitstoot die de eigen activiteiten veroorzaken te hebben gehalveerd in vergelijking met 2016. Shell denkt in 2050 per saldo helemaal geen CO2 meer uit te stoten, schrijft het bedrijf bij een update over zijn klimaatstrategie.