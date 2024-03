Bloomberg: China dwingt automakers meer Chinese chips te kopen

De Chinese overheid heeft de fabrikanten van elektrische voertuigen in het land, zoals BYD en Geely Automobile, opgedragen meer chips te kopen van Chinese chipfabrikanten. De Chinese regering wil daarmee de afhankelijkheid van chips uit westerse landen verminderen en een impuls geven aan de eigen halfgeleidersector, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft de Chinese autofabrikanten eerder dit jaar al opgeroepen om het gebruik van Chinese chips uit te breiden. Daarbij zou een informeel doel zijn gesteld voor de autofabrikanten om in 2025 een vijfde van hun chips lokaal te kopen. Het ministerie is echter ontevreden over het tempo waarin de buitenlandse aankopen worden vervangen door binnenlandse aankopen. Het ministerie geeft bedrijven nu rechtstreeks de opdracht om “indien mogelijk” buitenlandse halfgeleiders te vermijden.