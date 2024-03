Boete van bijna 8 miljoen voor btw-fraude met nepbelminuten

Een Amerikaans bedrijf moet een boete van bijna 8 miljoen euro betalen voor een omvangrijke btw-fraude met nepbelminuten. Justitie ziet af van vervolging omdat het bedrijf, Voip Guardian (VP) inmiddels failliet is. Enkele Nederlandse verdachten krijgen een taakstraf.

Het onderzoek naar de zaak heeft zeven jaar geduurd. De officier van justitie spreekt van een “vernieuwende” vorm van fraude, die behalve in Nederland ook in Engeland, Zweden, Duitsland, Spanje en Italië werd toegepast. Daarbij werden telefoongesprekken via internet uit de VS, na enkele tussenschakels in Nederland doorgeleid naar ander landen. Onderzoek wees uit dat het ging om nepgesprekken die alleen bedoeld waren om elkaar onderling facturen te versturen. De btw die op die facturen in rekening werd gebracht, werd niet afgedragen aan de Belastingdienst, maar wel teruggevraagd.