Piloten Brussels Airlines gaan dagen achterelkaar staken

Piloten van Brussels Airlines gaan binnenkort dagen achterelkaar staken. Ze willen vanaf 23 maart vier dagen lang het werk neerleggen, hebben Belgische vakbonden aangekondigd. Vanaf 6 april zou er mogelijk nog een vierdaagse staking volgen. De thuisluchthaven van Brussels Airlines is Brussels Airport, waar jaarlijks ook veel Nederlanders gebruik van maken.

Het conflict tussen de piloten en Brussels Airlines draait om cao-afspraken. Volgens vakbond ACV Puls zijn de piloten er tijdens de coronacrisis duizenden euro’s aan jaarsalaris op achteruit gegaan. Ook kan het sindsdien voorkomen dat ze werkdagen hebben van wel twaalf uur. De bonden vinden dat, nu het weer beter gaat met Brussels Airlines, de piloten er extra op vooruit zouden moeten gaan. Maar daar zou de maatschappij niet toe bereid zijn.

De directie van Brussels Airlines ziet dat anders. De werkgever benadrukte al meermaals dat de eerste winst in vijf jaar “niet voldoende is om alle inspanningen van de voorbije jaren ongedaan te maken”. Het is al langer onrustig bij de maatschappij. Eind februari was er al een meerdaagse staking van de stewards en stewardessen. Bij Brussels Airlines werken in totaal zo’n 3400 mensen.