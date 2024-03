Voormalig NS-topman Rob den Besten (83) overleden

De voormalige hoogste baas van de NS, Rob den Besten, is eerder deze maand op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maken onder meer zijn familie en de raad van commissarissen en raad van bestuur van de NS vrijdag bekend met overlijdensadvertenties in NRC.

Den Besten was van 1992 tot 2000 president-directeur van de NS. Van 1989 tot 1992 vervulde hij die functie al bij luchthaven Schiphol. Ook was hij werkzaam als algemeen-directeur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET (1980-1984) en als secretaris-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (1984-1989).

Onder Den Besten verbeterden de resultaten bij NS, maar de topman was ook omstreden. Vlak na zijn aantreden bij de NS kondigde hij aan 3500 van de toen 28.000 banen te schrappen. Twee jaar later liep dat aantal op naar 4800. Ook in zijn tijd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat schrapte Den Besten tussen de 4000 en 5000 van de 20.000 banen. Het leverde hem de bijnaam ‘Mack the Knife’ op. Bovendien waren personeelsleden van de NS niet blij met de veranderingen die Den Besten inzette. Machinisten en conducteurs legden meerdere keren hun werk neer uit protest.

Den Besten overleed op 6 maart “na een kort ziekbed” in Bosch en Duin (Utrecht). Zijn crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.