Aandeel Apple beweegt amper na schikking massaclaim

Het aandeel Apple kwam vrijdag nauwelijks van zijn plaats, ondanks dat het Amerikaanse techconcern een massaclaim schikt voor bijna een half miljard dollar. Dat Wall Street niet onder de indruk lijkt van de stap zou kunnen komen omdat het voor Apple maar om een relatief klein bedrag gaat.

Apple ging op de beurs in New York met een min van 0,2 procent het weekend in. De onderneming heeft ermee ingestemd om 490 miljoen dollar neer te tellen voor beleggers die zeggen gedupeerd te zijn door misleidende uitspraken van topman Tim Cook in 2018. De winst van Apple in het laatste volledige boekjaar bedroeg evenwel 97 miljard dollar. Dat betekent dat Apple omgerekend in twee dagen al meer winst maakte dan het hele schikkingsbedrag.