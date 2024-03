Bloomberg: Sony staakt productie virtual reality headset

Sony heeft de productie van zijn virtual reality headset PSVR2 voor spelcomputer PlayStation 5 voorlopig stopgezet, omdat het Japanse elektronicaconcern kampt met een voorraad onverkochte exemplaren. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens het persbureau zorgt het nieuws voor twijfels over de populariteit van gadgets op het gebied van virtual reality.

De verkoop van de headsets, die in Nederland worden aangeboden voor een kleine 600 euro, neemt al langer af. De hoeveelheid onverkochte exemplaren is daardoor flink opgelopen. Sony heeft in totaal ruim 2 miljoen exemplaren geproduceerd van het product dat in februari vorig jaar werd uitgebracht, zeiden de bronnen. Sony reageerde niet op verzoeken om commentaar.