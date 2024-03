Branche waarschuwt voor crisis plastic in recyclingindustrie

Nederlandse en Europese sorteer- en recyclingbedrijven van plastic staan onder grote druk. De vraag naar kunststof recyclaat door de kunststofverwerkende industrie is onvoldoende en daardoor niet meer rendabel, meldt de Vereniging Afvalbedrijven die waarschuwt voor een crisis in plastic in de sorteer- en recyclingindustrie.

Volgens de vereniging stagneert de omzet, lopen de voorraden van gebruikt plastic flink op en schroeven de recyclingbedrijven de productie daarom terug. Ook dreigen er banen te verdwijnen. Boosdoener is de import van goedkoop zogeheten ‘virgin plastic” ofwel nieuw plastic, met name uit Azië en de Verenigde Staten.

De branche heeft een brandbrief naar demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd met suggesties: Ondersteun de marktprijs van recyclaat met een vast bedrag per ton, maak de circulaire inkoopdoelstellingen van de overheid consistent met de plastic recyclingdoelstellingen en voer een CO2-kredietsysteem voor het toepassen van gerecycled plastic in.

“Wij steunen de klimaatambities van onze regering van harte. Circulariteit staat in onze bedrijfstak hoog in het vaandel”, zegt Marc den Hartog, voorzitter van de Afdeling Recycling van Vereniging Afvalbedrijven en managing director Commercial Waste van Renewi Nederland, die benadrukt dat daarvoor wel twee partijen nodig zijn. “Wij vragen de staatssecretaris en een nieuw kabinet ons uit deze crisis te helpen.”

De Europese Unie heeft per 1 januari 2024 de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) aangescherpt voor de export van kunststof afval buiten de EU en de OESO-landen. Dit betekent dat twee tot drie jaar na de inwerkingtreding van deze wetswijziging nog meer Europees kunststofafval in Europa moet worden verwerkt. Een maatregel om de vraag naar Europees recyclaat zeker te stellen is de Europese plastic recyclaatverplichting ofwel bijmengverplichting. Vanaf 2030 dienen producenten een minimum aan recyclaat in hun producten toe te passen.

Volgens de branche moeten Nederlandse producenten van kunststofproducten mogelijk al vanaf 2027 aan deze verplichting voldoen. “Wij pleiten voor een gelijk speelveld in Europa zodat alle inzamelaars en producenten eerlijk met elkaar kunnen concurreren”, aldus Den Hartog.