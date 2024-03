Kort geding eigenaar Fremantle Highway en ILT om transport China

De eigenaar van het door brand beschadigde transportschip Fremantle Highway heeft een kort geding aangespannen tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die eigenaar, het Nederlandse bedrijf Koole, wil het schip naar China transporteren voor reparatie en verkoop aan een Chinese werf. De ILT geeft geen toestemming omdat de toezichthouder het schip beschouwt als afval en het niet naar China getransporteerd mag worden aangezien China geen lid is van de OESO-landen.

Het geding speelt vrijdag voor de rechtbank in Den Haag. De Fremantle ligt nu in de Botlek bij scheepswerf Damen. In juli vorig jaar brak brand uit aan boord van het 200 meter lange vaartuig toen het op zee ten noorden van Ameland lag. Er viel een dode en meerdere mensen raakten gewond. De Fremantle vervoerde ruim 3700 auto’s, waaronder bijna vijfhonderd elektrische.

Het in Vijfhuizen gevestigde Koole heeft het schip in oktober voor het symbolische bedrag van 1 euro gekocht van de Japanse eigenaar, Luster Maritime. Het bedrijf heeft alle autowrakken van boord gehaald en naar de eindverwerker gebracht. Volgens Koole is het in 2013 gebouwde schip technisch in orde en is er al een overeenkomst getekend met een Chinese werf voor een verkoop van 11 miljoen euro.

De Fremantle zal met behulp van een speciaal transportschip naar China worden gebracht. Koole zegt dat het na aankomst binnen acht maanden gerepareerd kan worden. Het bedrijf heeft een deal met Luster Maritime. Koole krijgt de eerste 3 miljoen en de rest, dus 8 miljoen euro, wordt fiftyfifty verdeeld met de voormalige eigenaar. De transportkosten van 5 miljoen komen voor rekening van de Chinese koper en scheepswerf.

Financieel directeur Jurgen Treffers van Koole zegt dat er helemaal geen sprake van is dat de Fremantle afval is. Hij benadrukt dat deskundigen aan boord zijn geweest, waaronder van Damen, die hebben bevestigd dat het vaartuig in prima conditie is en gerepareerd kan worden.

Treffers zegt dat een nieuw autotransportschip wel 160 miljoen euro kan kosten en dat er een tekort aan dit soort schepen is. Hij vindt dan ook dat het geen duurzame oplossing en kapitaalvernietiging zou zijn als het schip gesloopt zou worden. “Het is vooral van belang dat het schip in deze huidige conditie een tweede leven krijgt.”