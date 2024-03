Staking fietsenfabrikant Accell opgeschort na akkoord met bonden

De dreigende stakingen bij fietsenfabrikant Accell zijn voorlopig van de baan. Vakbond CNV meldt dat er een overeenkomst voor een sociaal plan is gesloten met het geplaagde bedrijf achter merken als Batavus en Babboe. Vakbondsleden kunnen deze week stemmen over het voorstel, waarna het reorganisatieplan voor het vertrek van 100 tot 150 medewerkers in Heerenveen definitief wordt.

Volgens CNV bestaat het akkoord uit drie onderdelen: een hogere ontslagvergoeding, meer geld voor een begeleidingstraject naar ander werk en garanties voor de achterblijvers. “Met name dat laatste is redelijk uniek. Dat betekent dat het sociaal plan drie jaar is verlengd en dat moeder Accell Group financieel garant staat voor de uitvoering ervan. Zelfs bij een eventueel faillissement van de fabriek in Heerenveen”, reageert bestuurder Anthony Williams.

CNV meldt dat ook collega-vakbond FNV akkoord is met het sociaal plan. Een woordvoerder van die bond laat weten later met een reactie te komen.

Vakbonden dreigden vorige week met stakingen door het uitblijven van een akkoord over het sociaal plan. Accell heeft ervoor gekozen een deel van de productie naar Hongarije en Turkije te verplaatsen. Twee fabrieken in Heerenveen worden samengevoegd, waardoor zeker honderd van de 320 medewerkers op zoek moeten naar ander werk.

Accell kampt de laatste tijd ook met andere problemen. Vorige maand werd bekend dat Babboe voorlopig moet stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die concludeerde na onderzoek dat in de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken.

Vorige week stelde Accell oud-minister Annemarie Jorritsma aan als voorzitter van de raad van commissarissen om het bedrijf weer te helpen succesvoller te worden.