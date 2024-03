Cryptobeurs BitMEX onderzoekt ‘flash crash’ bitcoin op platform

Cryptobeurs en handelsplatform BitMEX gaat onderzoek doen naar de ongebruikelijke handelsactiviteiten die tot een ‘flash crash’ in de bitcoin op zijn platform hebben geleid. De prijs van de bitcoin kelderde maandag op BitMEX tot 8900 dollar, terwijl de grootste digitale munt op andere concurrerende cryptobeurzen voor meer dan 66.000 dollar werd verhandeld. Na de koersval herstelde de prijs van de bitcoin op BitMEX zich snel.

Van een flash crash is sprake bij een forse koersbeweging in een zeer korte periode. Zo’n crash is vaak het gevolg van transacties die kort op elkaar worden uitgevoerd en binnen enkele minuten of zelfs seconden kunnen resulteren in een scherpe prijsdaling en koersherstel.

Een woordvoerder van BitMEX verklaarde dat het op de Seychellen gevestigde bedrijf bewijs heeft gevonden van “agressief verkoopgedrag waarbij een zeer klein aantal accounts betrokken was”. De woordvoerder zei verder dat de handelssystemen van het bedrijf normaal hadden gefunctioneerd en dat alle tegoeden van gebruikers veilig waren.